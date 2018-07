Welches Gerücht Heidi Klum zum Ausflippen bringt

Wirklich sauer wird Klum sonst nur, wenn es um die Berichterstattung um ihre vier Kinder geht. Gegen die Veröffentlichung von Fotos von ihrem Nachwuchs geht die Modelmama für gewöhnlich mit ihren Anwälten vor. Auch als Mutter versucht sie, ihren Kindern einen vernünftigen Umgang mit den sozialen Medien beizubringen.

"Meine älteste Tochter Leni will ihr Gesicht posten und ich sage immer: 'Nein, das darfst du nicht.' Wenn sie auf einem Foto zu sehen ist, muss sie entweder von hinten zu sehen oder ihr Gesicht muss verdeckt sein", erzählte sie vor einiger Zeit in einem Interview gegenüber Moderator Ryan Seacrest. Was die Vermarktung ihrer Kids anbelangt hat Heidi ein klares Motto: "Ich will, dass meine Kinder so lange wie möglich Kinder bleiben."