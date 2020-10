Klum-Clan in Deutschland angekommen: Leni Klum zeigt neues Zuhause

Für die kommende Staffel "Germany's Next Topmodel" wird sich Supermodel Heidi Klum in Deutschland aufhalten. Bild-Informationen zufolge soll die 16. GNTM-Staffel großteils in Berlin stattfinden. Nun berichten Deutsche Medien, dass Klum zusammen mit ihren Kindern und ihrem Ehemann Tom Kaulitz bereits in ihrer Heimat angekommen sein soll.

Heidi Klum soll in Deutschland angekommen sein

Bisher war nicht bekannt, wann sich die Familie auf den Weg nach Europa machen würde. In einer Nacht und Nebel Aktion sollen Heidi Klum und ihre Familie laut RTL nun mit einem Privatjet nach Berlin gefolgen sein. Die Maschine sei Dienstagfrüh in Los Angeles gestartet und sei nachmittags in Deutschland gelandet. In den kommenden Tagen soll der Klum-Clan in Berlin residieren. Der Gala zufolge soll danach ein Umzug ins Nobelviertel Grunewald anstehen. Anderen Berichten zufolge sollen Klum in ihre Familie in den kommenden Monaten in Berlin wohnen bleiben.