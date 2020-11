Intimer Schnappschuss: Heidi Klum zeigt sich nackt mit Babybauch

Für die Dreharbeiten der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel ist Heidi Klum zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern nach Deutschland gejettet, wo sie derzeit in Berlin vor der Kamera steht. Nun hatte die Patchworkfamilie Grund zum Feiern: Heidis Sohn Johan ist am 22. November 14 Jahre alt geworden.

Heidi Klum gratuliert Sohn Johan mit einem intimen Foto zum Geburtstag

Zum Geburtstag gratulierte die GNTM-Chefin ihrem Spross mit einem Throwback-Foto auf Instagram. Klum teilte ein altes Bild, auf dem sie nackt und hochschwanger zu sehen ist. Dazu schrieb die 47-Jährige: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Johan, ich liebe dich so doll und ich bin soooo stolz auf dich."