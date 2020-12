Leni Klum privat: Alles, was man bisher über den Klum-Spross weiß

Ihre Privatsphäre wurde von ihrer Mama Heidi Klum jahrelang beschützt. Nun hat Leni Klum auf dem Cover der deutschen Vogue ihr Modeldebüt gegeben. Zusammen mit ihrer berühmten Mutter posierte die 16-Jährige für das renommierte Fashion-Magazin und gab bei dieser Gelegenheit auch ihr erstes Interview.

"Meine Mutter hat da, glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht", sagt das Nachwuchsmodel über die Tatsache, dass Heidi Klum die Karriere-Pläne bisher sorgfältig überwachte. "Und deswegen fühle ich mich jetzt auch so bereit dazu, diesen Schritt zu gehen", sagt Leni.

Doch auch wenn Heidi Klum bisher darum bemüht war, so wenige Details über Lenis Leben an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, gibt es einige Dinge, die man über den Promi-Spross bereits weiß.

So lautet Lenis voller Name

Geboren wurde Leni Klum am 4. Mai 2004 in New York. Im Sternzeichen ist die schöne Model-Tochter Stier. Bisher wurde angenommen, dass Lenis vollständiger Name Helene Boshoven Samuel ist. Gegenüber der Vogue erklärt sie nun aber, dass ihr richtiger Name Leni Olumi Klum sei. Sie selbst sagt, sie wüsste nicht, woher die Leute diese Falschinformation hätten.