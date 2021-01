Leni Klum tritt weiter in die Fußstapfen ihrer Mutter

Leni Klum hat den nächsten Modeljob an Land gezogen. Die 16-Jährige präsentierte in einem am Montag veröffentlichten Post zur Berliner Modewoche in Kraftwerk-Kulisse die Outfits verschiedener Labels und Designer, darunter Esther Perbandt, Kaviar Gauche, Michael Sontag und Lala Berlin. Das Ganze war nach Angaben der Veranstalter ein "Fashion-Film", also kein klassischer Auftritt auf dem Laufsteg.