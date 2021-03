Misshandlungsvorwürfe von Angelina Jolie: Brad Pitts "Herz gebrochen"

Der langjährige Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt wird immer mehr zur medialen Schlammschlacht. Einem Bericht von The Blast zufolge soll Angelina Jolie Gerichtsdokumente eingereicht haben, in denen sie angibt, Beweise für Brad Pitts Gewalttätigkeit offenlegen zu wollen. Nicht nur Jolie wird in den Zeugenstand gerufen. Auch die minderjährigen Kinder könnten vor Gericht gegen Pitt aussagen, berichten Insider.

Maddox sagte gegen Papa Pitt aus

Der älteste Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt, hat im Rahmen des Sorgerechtsprozesses bereits eine Aussage gemacht - und die fiel nicht gerade positiv aus für seinen Vater, zu dem der 19-Jährige breits seit Jahren keinen Kontakt mehr haben soll.

"Maddox hat bereits als Erwachsener im laufenden Sorgerechtsstreit Zeugnis abgegeben, und es war Brad gegenüber nicht sehr schmeichelhaft", zitierte vor wenigen Tagen Us Weekly eine Quelle aus dem Umfeld des ehemaligen Dream-Teams "Brangelina". "Er verwendet Pitt nicht als Nachnamen in Dokumenten, die nicht offiziell sind, sondern Jolie. Maddox möchte seinen Nachnamen offiziell in Jolie ändern, was Angelina aber nicht unterstützt."

Die jüngsten Entwicklungen vor Gericht sollen Brad Pitt stark zusetzen, heißt es nun.