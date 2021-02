Jolies Zutun? Jetzt wendet sich auch Tochter Shiloh von ihrem Vater Brad Pitt ab

Auch der Kontakt, den Pitt zu seinen Kindern haben darf, wird nach wie vor streng von Mama Jolie kontrolliert. Übernachtungsbesuche beim finden kaum statt. Damit seine jüngsten Kinder zu Weihnachten ausnahmsweise bei ihm übernachten dürfen, musste Pitt sogar vor Gericht ziehen.

Zudem scheint die sechsfache Mutter bestrebt sein, sämtliche Erinnerungen an ihren Verflossenen aus ihrem Haus zu verbannen. So bietet das berühmte Auktionshaus Christie's derzeit in Jolies Auftrag das Gemälde "Turm der Koutoubia-Moschee" von Winston Churchill († 1965) zum Verkauf an. Das Gemälde war ein Geschenk von Pitt an Jolie, der für das kostbare Geschenk einst mehrere Millionen Dollar hingeblättert haben soll. Das Bild soll dem 57-Jährigen viel bedeutet haben. Im Zuge des Brangelina-Rosenkriegs kommt es nun aber unter den Hammer. Rund 3 Millionen Dollar soll sich Angelina Jolie durch den Verkauf erhoffen.