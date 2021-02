Bei Co-Stars unbeliebt: Diese Schauspieler können Tom Cruise nicht ausstehen

Brooke Shields

Brooke Shields und Cruise haben in der Vergangenheit einige weniger freundliche Worte ausgetauscht. Im Jahr 2005 hatte Cruise gegenüber Access Hollywood über Shields gesagt, dass er es "unverantwortlich" finde, dass sie Antidepressiva zur Behandlung ihrer postpartalen Depression einsetzte. Außerdem merkte der Action-Star über seine Kollegin an: "Ich schätze Brooke Shields, weil ich denke, dass sie eine unglaublich talentierte Frau ist, aber sieh dir an, was mit ihrer Karriere passiert ist." Daraufhin schoss Shields in einem Interview mit People zurück: "Tom sollte sich darauf konzentieren, die Welt vor Außerirdischen zu retten, und Frauen, die an einer postpartalen Depression leiden, entscheiden lassen, welche Behandlungsoptionen für sie am besten geeignet sind."