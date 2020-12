Eklat am "Mission Impossible"-Set: Mitarbeitern reicht's mit Tom Cruise

Hollywood-Star Tom Cruise steht wieder vor der Kamera. Im Oktober begannen im Herzen der italienischen Hauptstadt Rom die Dreharbeiten für "Mission Impossible 7", in dem Cruise wieder den Agenten Ethan Hunt spielt. Regisseur Christopher McQuarrie und sein Team wollten sich dabei strengstens an die Anti-Covid-Vorsichtsvorkehrungen halten, hieß es. Doch genau an diesem Punkt scheint es nun teilweise zu hapern, was Hauptdarsteller Cruise kürzlich offenbar wiederholt zum Ausrasten brachte.