Leah Remini warnt vor Tom Cruise: Könnten Vorwürfe seine Karriere ruinieren?

Mit "Reinigung" ist bei Scientology der Zustand "Clear" gemeint. Wer der Sekte beitritt, muss seinen Verstand "befreien", um diesen zu erreichen. Scientology will so "eine Zivilisation ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher und ohne Krieg" schaffen. Cruise hat den "Clear"-Status schon lange erreicht. 2004 wurde er mit der IAS (International Association of Scientologists) Freedom Medal of Valor (etwa: Freiheitsmedaille der Tapferkeit) ausgezeichnet, dem höchsten von Scientology verliehenen Orden. Seit seiner Trennung von Nicole Kidman im Jahr 2001 tritt der Mime häufig für Scientology in der Öffentlichkeit auf. Cruise wirbt für die Bewegung nicht nur unter prominenten Kollegen um Mitglieder, sondern auch unter seinen Fans.

Dabei ginge es laut Remini aber nicht immer mit rechten Dingen zu "Tom hat Scientology und deren Mitglieder jahrelang benutzt, um schmutzige Geschäfte für ihn zu machen", behauptet sie gegenüber Us Weekly.

Auch Thandie Newton erhebt Vorwürfe gegen Cruise

Remini ist nicht die einzige Schauspielerin, die es in letzter Zeit gewagt hat, gegen den Hollywood-Giganten aufzubegehren. Erst kürzlich hat auch Thandie Newton darüber gesprochen, dass sie beim Dreh von "Mission: Impossible 2" "Angst" vor Cruise gehabt habe.