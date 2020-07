Kehrt John Travolta nach dem Tod seiner Frau Scientology den Rücken?

Am 12. Juli 2020 verstarb Kelly Preston an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Für ihren Ehemann, Schauspieler John Travolta, bedeutet das einen schweren Verlust. Rund 30 Jahre lang war der Hollywoodstar mit dem ehemaligen Model verheiratet. Ihr Tod bricht Travolta das Herz. In einem emotionalen Post nahm der 66-Jährige auf Facebook Abschied von seiner geliebten Frau.

Travolta trauert um Ehefrau Preston

"Schweren Herzens teile ich Euch mit, dass meine wunderbare Ehefrau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", teilte Travolta vor zwei Wochen seinen Fans auf Facebook. "Sie kämpfte einen tapferen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen." In seinem Post bedankte sich der Schauspieler auch bei den Ärzten und Krankenschwestern des MD Anderson Cancer Centers, bei denen Preston in Behandlung war, und erklärte, dass er und seine Familie nun Zeit brauchen, um zu heilen bräuchten.