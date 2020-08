Tom Cruise: Wie er versuchen soll, Tochter Suri zu Scientology zu locken

Neben Suri hat Tom Cruise auch noch zwei Adoptivkinder aus seiner gescheiterten Ehe mit Nicole Kidman: Tochter Isabella Cruise und Sohn Connor Cruise, die beide Mitglieder von Scientology sind. Vor allem Isabella macht innerhalb der Glaubensgemeinschaft Karriere. Mittlerweile ist die 27–Jährige selbst zur "Auditorin" aufgestiegen. Sie ist befugt, Mitglieder dabei zu begleiten, durch Selbstuntersuchungen mit Hilfe eines elektronischen Geräts, dem sogenannten "E-Meter", an sich zu arbeiten.

In einem offenen Brief dankte sie einmal ihrem Vater dafür, dass sie im Kreis der Sekte aufwachsen durfte.

"Danke an meinen Vater für alles", schrieb sie auf dem vom US-Journalisten Tony Ortega ins Leben gerufenen Scientology-kritischen Blog The Underground Bunker. "Ich wäre in meinen eigenen Problemen ertrunken, wenn ihr nicht dort gewesen wärt, um mich zu unterstützen oder mich durch die Vorrunde zu bringen. Es brauchte eine ganze Familie und eine Organisation, um mich zu dem zu machen, was ich heute bin."