Brad Pitt soll Angelina Jolie mit Klage wegen Schikane drohen

Im September 2016 soll es einem Bericht zufolge zwischen Pitt und seinem ältesten Sohn Maddox in einem Privatjet zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Angelina Jolie reichte am Tag nach dem Vorfall die Scheidung ein und beantragte alleiniges Sorgerecht für ihre sechs Kinder. Acht Wochen lang untersuchte eine Behörde, was wirklich an den Misshandlungsvorwürfen gegen Brad Pitt dran ist. Die Ermittlungen wurden aber schließlich eingestellt.

Das Kinder- und Familienamt in Los Angele wollte die Untersuchungen allerdings nicht bestätigen und gab keine weiteren Details heraus. Auch Pitt schwieg zu der Angelegenheit. Lediglich Jolies Sprecher bestätigte, dass die Behörde eine Untersuchung durchgeführt habe. Die Schauspielerin sei erleichtert, dass dabei Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kinder getroffen worden seien, hieß es in einer Mitteilung.

Ob an dem jüngsten Bericht des National Enquirer wirklich etwas dran ist, wissen aber wohl nur Pitt und Jolie. Aus den Interviews, die das Ex-Paar im Laufe der Jahre gegeben hat, geht eigentlich hervor, dass das Wohlergehen ihrer Kinder sowohl für Pitt als auch für Jolie oberste Priorität hat. Sich mit einer Klage an Jolie zu rächen und seinen Nachwuchs damit zusätzlich zu belasten, wäre demnach wohl eher nicht in Brad Pitts Sinn.