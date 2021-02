Angelina Jolie verrät, was sich in ihrer Handtasche befindet

Nach außen hin lebt sie ein Leben der Superlative, doch der Inhalt von Angelina Jolies Handtasche dürfte überraschen. Die Schauspielerin ist der aktuelle Cover-Star der britischen Ausgabe der Vogue und wurde zum kurzen "What's In My Bag"-Video geladen.

Herrlich normal

Oft trage sie eine riesengroße Mom Bag mit sich, deren Inhalt sie jedoch nicht zeigen könne, da "so viel Zeug von anderen drin ist", sagt die 45-Jährige.

"Ich habe darin Snacks, Telefone, T-Shirts und alles, was man sich so vorstellen kann." Ihre sechs Kinder würden ihr alles Mögliche in die Hand drücken.