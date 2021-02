Australian Open: Serena Williams' Outfit sorgt wieder für Schlagzeilen

Serena Williams hat es schon wieder getan. In der ersten Runde der Australian Open besiegte sie nicht nur die Deutsche Laura Siegemund mit 6-1/6-1, sondern setzte mal wieder auch ein modisches Statement.

Die 39-Jährige schlüpfte zum Auftakt in einen Catsuit, der nur ein Bein komplett bedeckte. Die pink-schwarze Kreation stammte von ihrem langjährigen Ausstatter Nike. In einem Interview nach dem Spiel bezeichnete der Tennis-Star das Outfit als "Vintage Rena". Und verriet, zu wessen Ehren sie in diesen Catsuit schlüpfte.

Erinnerung an Flo-Jo

Es handle sich um einen Tribut an Florence Griffith Joyner, eine US-amerikanische Sprinterin und Olympiasiegerin. Den Weltrekord über 100 und 200 Meter, den sie 1988 aufstellte, hält die 1998 verstorbene Sportlerin bis heute.

Joyner, die von vielen Flo-Jo genannt wurde, war bekannt für ihre asymmetrischen und bunten Wettkampf-Catsuits, zu denen sie lange Acryl-Nägel kombinierte.