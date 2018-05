"Super-Mama" Serena Williams setzte mit Catsuit Zeichen

Die Herausforderung, als Mutter zurückzukommen und es wieder ganz an die Spitze zu schaffen, ist wohl ein zusätzlicher Anreiz für die ambitionierte Williams. Die Kombination aus all den Anforderungen, die an eine junge Mutter gestellt werden, und Spitzensport ist ein schwierig zu bewältigender Spagat.

Das zeigt auch ein Blick zurück: In den vergangenen 38 Jahren hat es nur die Belgierin Kim Clijsters geschafft, als Mutter auf die Tour zurückzukommen und Grand-Slam-Titel zu holen - sogar drei ihrer vier.

"Es ist hart, weil es dich wortwörtlich verbreitert, wenn du ein Baby bekommst. Und alleine mit den physischen Herausforderungen in meinem Alter zurückzukommen, ist nicht einfach", so Williams. Und emotional sei es völlig anders, weil sie ihre Tochter sehr lang gestillt habe und eine wirkliche Verbindung fühlt. Darum werden die Trainingszeiten auch an die Schlafzeiten der Kleinen angepasst. "Das war zu Beginn schwierig, weil ich nie möchte, dass sie das Gefühl hat, dass ich nicht da bin."

"The Queen is back"

Nicht ganz so glücklich war sie vom Zusammenfallen einer Nike-Werbekampagne anlässlich ihrer Major-Rückkehr ("The Queen is back") so kurz nach der königlichen Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan, wo Williams als langjährige Freundin von Meghan Markle eingeladen war. "Das war ein bisschen peinlich."

Von der royalen Hochzeit selbst war die frühere Weltranglisten-Erste aber sehr berührt, auch wegen des großen Einflusses der afroamerikanischen Kultur auf die Zeremonie. "Das war wirklich aufregend. Ich war wirklich froh, dass Meghan das in die Feierlichkeiten integrieren wollte", sagte Williams. Meghan Markle hat eine afroamerikanische Mutter.

Für sie sei es "kultureller Wechsel" gewesen. "Es hat gezeigt wie weit Afroamerikaner gekommen sind. Für mich war das unglaublich inspirierend, wunderschön und auch wirklich motivierend."