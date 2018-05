"Husband Stitch": Entmündigung bei der Entbindung

Ob Dammschnitte medizinisch gesehen notwendig sind, wird in Expertenkreisen seit geraumer Zeit diskutiert. Während die einen der Meinung sind, dass ein Schnitt besser verheilt als ein Einriss, gehen andere davon aus, dass die Chancen auf Heilung am besten sind, wenn das Gewebe ohne Außeneinwirkung reißen darf. Dammschnitte müssen in jedem Fall genäht werden und verursachen oft mehr und länger andauernde Schmerzen beim Sitzen, Stehen, Tragen und Bewegen. Auch Monate und Jahre später können Frauen den Dammschnitt beim Sport, Schwitzen, Tragen des Kindes, bei Hitze oder beim Sex spüren.