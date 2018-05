Serena Williams: Wenn die Geburt zum Trauma wird

Dass die Bedürfnisse von Neo-Müttern vor, während und nach der Geburt von Ärzten oft nicht erstgenommen werden, ist kein Geheimnis – und noch immer nicht enttabuisiert. Den Centers for Disease Control and Prevention zufolge starben in den USA im vergangenen Jahr 700 Frauen an den Folgen von Geburtskomplikationen. Über 50.000 würden mitunter traumatische Problemsituationen bei der Entbindung durchleben, berichtet die New York Times.

In jüngster Vergangenheit wird das Problem jedenfalls verstärkt öffentlich thematisiert. In den USA setzt sich die Initiative "Stop. Look. Listen!" seit 2012 dafür ein, dass Frauen sich ermächtigt fühlen, Beschwerden nach der Geburt mutiger zu verbalisieren und sich nicht einschüchtern zu lassen. Auch beim medizinischen Personal will man mit der Kampagne ein stärkeres Bewusstsein für die Bedürfnisse von Müttern und den richtigen Umgang mit den Patientinnen schaffen.

Für Williams war die Diagnose der Blutklumpen erst der Anfang ihres Martyriums. Durch den Husten, der durch die Embolie verursacht wurde, brach ihre Kaiserschnittwunde auf und Ärzte entdeckten, dass ein großer Bluterguss Williams' Bauchraum geflutet hatte. Erst nach mehreren Operationen konnte sie zurück nachhause, aber sechs Wochen das Bett nicht verlassen. Während dieser Zeit übernahm ihr Mann Alexis Ohanian die Betreuung der gemeinsamen Tochter. Auch er litt unter den Vorfällen: "Bei allem, das sie durchmachen musste, kam das Gefühl dazu, nicht helfen zu können, das machte es noch schwerer."