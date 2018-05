Gewalt bei der Geburt: Zwischen Wunder und Wunde

Seit 2014 sind Missbrauchserfahrungen bei der Geburt auch Schwerpunktthema der Weltgesundheitsorganisation ( WHO). Diese fordert die Wertschätzung Gebärender "als wesentliche Komponente der Versorgung". Kritisch sieht die WHO den Personalmangel an Spitälern. Dieser führe dazu, dass Ärzte und Hebammen überfordert sind und keine Zeit haben, sich auf Patientinnen einzulassen. Deshalb wird eine Eins-zu-eins-Betreuung bei Entbindungen gefordert.

Warum über Gewalt in der Geburtshilfe nach wie vor Stillschweigen herrscht, erklärt sich laut Sedlak in erster Linie durch den Status der "Täter". "Der Arzt als Autoritätsperson wird angezweifelt und das ist ein Tabu per se." Es sei nicht leicht, sich als Mutter gegen eine männlich dominierte Ärzteschaft, aber auch Hebammen, zu wenden. Im Umfeld wird selten über das Erlebte gesprochen, "und wenn, kann es passieren, dass man nicht ernstgenommen wird, sogar von der eigenen Mutter". Mütter seien zudem nach der Geburt oft in Lebenssituationen, in denen sie nicht vor Gericht ziehen wollen. Nicht zuletzt wird oft auch aus Scham geschwiegen – oder, weil der vermeintliche Trost, den die Geburt des Babys spendet, so groß ist.

Petra Kohlberger, Vorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, sieht in Österreich keinen Handlungsbedarf: "Das ist kein Thema. Oft ist es eher so, dass Patientinnen in der Ausnahmesituation der Geburt unabsichtlich Gewalt am Personal ausüben, beispielsweise durch ungewollte Fußtritte." Letztendlich gehe es bei Geburten immer um "die Gesundheit von Mutter und Kind". Damm- oder Kaiserschnitte würden außerdem nur durchgeführt, wenn sie notwendig sind. "Eine niedrige Dammschnittrate gilt heute als Qualitätskriterium für Spitäler."