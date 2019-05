French Open: Serena Williams neckt mit Outfit ihre Kritiker

Serena Williams ist eine Kämpferin - das bewies sie am Montag mal wieder bei den French Open. Der Tennis-Star rettete sich nach einem Fehlstart in die zweite Runde. In ihrem Erstrundenmatch gegen Vitalia Diatchenko verlor die 37-Jährige den ersten Satz, die beiden folgenden konnte sie für sich entscheiden. Beeindrucken konnte Williams auch mit ihrem Outfit.

Aussagekräftige Jacke

Der Tennis-Star trug auf dem Court einen Entwurf von Virgil Abloh. Der Chefdesigner bei Louis Vuitton arbeitet seit einiger Zeit auch für Nike und entwarf für die French Open einen schwarz-weißen Zweiteiler. Zu diesem gehörte auch eine Jacke, auf die der Modemacher die französischen Wörter für "Mutter, Kämpferin, Königin, Göttin" drucken ließ.