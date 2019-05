French Open: Vieles ist anders, der Favorit bleibt

François glaubt, dass am Ende des Herren-Rasters erneut der Name Rafael Nadal stehen wird. Elf Mal triumphierte der Spanier schon in Roland Garros, nur zwei Mal ging er als Verlierer vom Platz. „Eigentlich kann er es schon jetzt eintragen“, sagt ein spanischer Journalist. Die letzten Zweifel hat der Sandplatz-König, der am 3. Juni 33 wird, mit seinem Turniersieg in Rom vor einer Woche ausgeräumt.

Seit Montagnachmittag steht sein Name zumindest schon einmal unter der Rubrik 2. Runde. Der Spanier katapultierte sich auf dem Court Chatrier mit einem 6:2-6:1-6:3-Erfolg über den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann dorthin.