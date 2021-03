Zum Leidwesen von Brad Pitt: Jolie wird über Nacht um 11,6 Millionen reicher

Anfang Februar wurde bekannt, dass Schauspielerin Angelina Jolie ein vom früheren britischen Premierminister Winston Churchill gemaltes Bild in London versteigern lassen will. Das Vorhaben wurde von Klatschmagazinen als Racheaktion gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt gedeutet.

Angelina Jolie wird um 11,6 Millionen reicher

Dieser soll es laut Page Six nämlich gewesen sein, der das Bild Angelina Jolie einst schenkt habe, als sie noch ein glückliches Paar waren. Der Schauspieler soll das Original im Jahr 2011 bei einem Kunsthändler in New Orleans für 2,95 Millionen Dollar gekauft haben, bevor er es seiner Ex-Frau schenkte. Das Bild soll dem 57-Jährigen viel bedeutet haben. Aus Jolies Umfeld werden jedoch Gerüchte laut, dass die sechsfache Mutter bestrebt sein soll, sämtliche Erinnerungen an ihren Ex aus ihrem Haus zu verbannen.