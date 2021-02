Angelina Jolie über harte Jahre nach Scheidung: "Kinder machen sich Sorgen um mich"

Hollywoodstar Angelina Jolie blickt nach vorne. In einem neuen Interview mit der britischen Vogue gab die 45-Jährige in Bezug auf ihre Scheidung von Brad Pitt zwar an, "ziemlich harte Jahre" hinter sich zu haben, betonte aber zugleich, sich auf die Zukunft zu freuen. "Ich habe mich darauf kontzentriert, unsere Familie zu heilen", so Jolie. "Aber langsam fließt das Blut zurück in menen Körper."

Schwere Zeit für Angelina Jolie

Jolie und ihr Exmann Brad Pitt hatten sich 2016 getrennt. Das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne beschäftigt nach wie vor die Gerichte. Neben der Scheidung musste sich Jolie in den vergangenen Jahren auch von zwei Operationen erholen. Die Oscar-Preisträgerin hatte sich 2013 aus Angst vor Krebs die Brüste entfernen lassen, im März 2015 dann die Eierstöcke. Jolies Mutter, Großmutter und Tante waren an Krebs gestorben. Sie selbst trage einen Gendefekt in sich, der das Risiko für Brustkrebs auf 87 Prozent, das für Eierstockkrebs auf 50 Prozent erhöhe, sagte sie damals.

Optimistin Jolie

Dass die Streiereien mit Pitt auch 2021 noch andauern, scheint für Jolie aktuell Nebensache zu sein. Im Vogue-Interview gab sie nun an, es kaum erwarten zu können, in das nächste Jahrzehnt ihres Lebens einzutreten. "Ich freue mich auf meine Fünfziger - ich habe das Gefühl, dann so richtig durchzustarten", sagte sie - obwohl ihr Nachwuchs sich um ihr Wohlergehen sorgt. "Neulich waren wir auf dem Trampolin und die Kinder sagten: 'Nein, Mama, tu das nicht. Du wirst dich verletzen.' Und ich dachte: 'Gott, wie lustig.' Einst war ich ein Actionstar war, und jetzt sagen mir die Kinder, ich soll vom Trampolin steigen, weil ich mich verletzen werde."