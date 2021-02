Evan Rachel Wood: Marilyn Manson soll sie "jahrelang missbraucht haben"

Wood erlitt posttraumatische Belastungsstörung

Wood hatte bereits 2018 darüber gesprochen, dass sie in ihrer Vergangenheit in einer missbräuchlichen Beziehung war. Damals hielt die Schauspielerin eine Rede vor dem House Judiciary Committee, um sich im Namen des Gesetzesentwurfs für die Rechte von Opfern sexueller Gewalt auszusprechen. Wood verriet, dass sie Suchtprobleme, Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe, nachdem sie regelmäßig von ihrem namentlich nicht genannten Partner vergewaltigt worden war, während sie schlief.

"Es begann langsam, aber eskalierte im Laufe der Zeit, dazu gehörte es, Drohungen gegen mein Leben zu erhalten, in den Wahnsinn getrieben zu werden und Gehirnwäsche zu erhalten, sowie neben dem Mann aufzuwachen, der behauptet, mich zu lieben, der jedoch das vergewaltigte, was er für meinen bewusstlosen Körper hielt", sagte die damals 30-Jährige. "Und der schlimmste Teil: Kranke Rituale, für die ich an den Händen und Füßen gefesselt wurde, um geistig und körperlich gefoltert zu werden, bis mein Täter überzeugt war, dass ich ihm meine Liebe bewiesen habe."

Die Schauspielerin erzählte außerdem, zudem von einem weiteren Mann vergewaltigt worden zu sein.

Sie erklärte, dass es für sie aufgrund der vorangegangenen sexuellen Übergriffe "einfacher" war, die erneute Vergewaltigung über sich ergehen zu lassen: "Wegen dieses Missbrauchs wusste mein Körper instinktiv, was zu tun war, als ich nach Stunden in einer Bar von einem anderen Angreifer auf den Boden eines verschlossenen Lagerschranks gedrückt wurde: Verschwinde, werde taub, lass es über dich ergehen."