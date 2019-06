Unten durch in Hollywood: Wie Jolie versucht, ihre Karriere zu retten

Generell soll sich Jolie in letzter Zeit um gut bezahlte Rollen reißen.

Neben " Maleficent: Mistress of Evil" wird die sechsfache Mutter in den kommenden zwei Jahren in gleich vier weiteren Filmen zu sehen sein. Unter anderem ist sie in einer Superhelden-Rolle im neuen Marvel-Streifen "The Eternals" mit von der Partie.

"Sie weiß, dass sie mehr Rollen annehmen muss, wenn sie ihren gewohnten Lebensstil beibehalten will. Sie hat ihren Agenten gesagt, ihr so viel Arbeit wie möglich zu bringen", so der Insider.