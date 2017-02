Foto: Jason Merritt/Getty Images

Angelina Jolie will offenbar wieder positive Schlagzeilen machen: Erst vor Kurzem hat sie zugestimmt, keine Infos über den Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt mehr publik zu machen. Den Antrag auf Verschwiegenheit hatte Pitt gestellt, nachdem Jolies Anwälte immer wieder Details über Therapiemaßnahmen für den Schauspieler an die Öffentlichkeit spielten.

Die Aktion ging dennoch nach hinten los. Vor allem Jolies Image hat unter der Scheidung gelitten.

Guerlain Parfumeur, the French beauty brand since 1828, is honored to announce that Angelina Jolie is the icon of its new fragrance for women. #MonGuerlain Ein von Guerlain (@guerlain) gepostetes Foto am 23. Jan 2017 um 8:07 Uhr

Nun will sie ihre gesamte Gage spenden, die sie für die Werbung für das Parfum "Mon Guerlain" bekommt. Noch nie zuvor hat die Schauspielerin für Kostmetika geworben. In einer Pressemeldung der Firma heißt es: "Wir erschaffen Parfüms für Frauen, die wir bewundern." Die Unterstützung des Parfüm-Herstellers ist die erste öffentliche Zuwendung an Jolie seit ihrem Einreichen der Scheidung von Brad Pitt.

Er wird gefeiert

Der wurde bei seinem Auftritt bei den Golden Globes Ende Jänner geradzu gefeiert. Minutenlang beklatschten ihn Kollegen wie Meryl Streep. Die wohlwollende Haltung dem Schauspieler gegenüber zeigt wohl auch, auf welcher Seite viele Promis in der Trennungsschlacht stehen.

Foto: AP/Paul Drinkwater

Das habe Jolie zu denken gegeben, so ein Insider zur In Touch: "Es gibt so viel Liebe für Brad in Hollywood und sie fühlt sich, als gäbe es keine für sie. Sie hat erkannt, welchen Einfluss die Trennung auf ihren Ruf hat und versucht nun verzweifelt, keine weiteren Schäden zu verursachen. Sie werden die Dinge von nun an für sich behalten."

Angelina Jolie habe nun Sorge, dass sie keine Jobs in Hollywood mehr bekommt, wenn sie das Image der knallharten Ex, die ihre ehemalige Liebe schlecht macht, nicht schnell los wird.

Brad zieht in Familienhaus

Pitt soll derweil wieder in die gemeinsame Familienvilla im Stadtteil Los Feliz gezogen sein. Während der Trennung sei er bei Freunden untergekommen, um Paparazzi zu entgehen. Nun lebt der Hollywoodstar wieder in seinen alten vier Wänden. In der Einfahrt der riesigen Villa wurde sein Tesla S gesichtet, Nachbarn erzählen, sie hätten ihn in den letzten Tagen wieder zu Gesicht bekommen.