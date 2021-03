Angelina Jolie: Finanzierte sie so Gerichtsprozess gegen Pitt?

So glamourös manche Hollywood-Paarungen auch sind - ist es erst einmal vorbei mit der großen Liebe, geht so manche Promi-Scheidung ganz schön ins Geld. Gestritten wird nicht nur um das gemeinsame Vermögen und um Unterhaltszahlungen. Auch die Anwaltskosten müssen gedeckt werden. Davon können Brad Pitt und Angelina Jolie ein Lied singen. Seit diese im Jahr 2016 die Scheidung eingereicht hat, streitet sich das einstige Traumpaar vor Gericht um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Diese sind nach der Trennung bei ihrer Mama geblieben. Papa Brad, der sich nach dem Liebes-Aus einem Alkoholentzug unterzogen hat, soll seine Kinder seitdem kaum zu Gesicht bekommen. Nun ziehen Brangelina erneut vor Gericht. Eine formelle Sorgerechtsvereinbarung und ein endgültiges Scheidungsurteil müssen noch festgelegt werden. Pitt soll um gemeinsames Sorgerecht kämpfen, was Jolie offenbar mit allen Mitteln zu verhindern versucht.

Geht Angelina Jolie das Geld aus?

Der Atem mag Angelina vielleicht nicht ausgehen. Die Unsummen, die für den Rechtsstreit gegen Pitt draufgehen, sollen jedoch schön langsam Spuren auf dem Konto der Oscar-Preisträgerin hinterlassen.

Schon länger wurde berichtet, dass die Schauspielerin seit ihrer Trennung von Großverdiener Pitt finanziell nicht mehr ganz so gut aufgestellt sein soll - auch wenn sie mit der Fortsetzung des Disney-Films "Maleficent" 2019 nach längerer Zeit mal wieder eine lukrative Rolle ergattern konnte.