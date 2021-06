20 Jahre Lara Croft: Warum Angelina Jolie die Kult-Rolle fast abgesagt hätte

Und sie trainierte hart für die Rolle: Kickboxen, Gerätetauchen, Yoga, Kampfkunst, Waffentraining, Schwerttraining, Kajakfahren, Fußball und sogar Bungee-Ballett standen sechs Tage die Woche auf dem Programm. Dazu natürlich eine spezielle Diät.

„Ich war extrem außer Form und seit Jahren nicht mehr in einem Fitnessstudio. Durch all das Training hatte sich mein Körper verändert. Und mein Geist hatte sich verändert, weil ich einen völlig anderen Fokus hatte. Ich fühlte mich, als würde ich zu einer Spezialagentin geformt.“

Mit dem Filmergebnis war Jolie dann aber nicht glücklich, daher stimmte sie einem zweiten Teil nur zu, „um meine ursprünglichen Erwartungen zu befriedigen. Ich wollte diesen Film so machen, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, und die Rolle mehr so gestalten, wie ich sie von Anfang an gesehen hatte“, so die Schauspielerin, die auch einige Gemeinsamkeiten mit der Figur der Lara Croft sieht, im Interview mit filmreporter.de.

„Sie hasst, genau so wie ich, Ungerechtigkeiten, ist ein guter Freund in der Not und steht für ihre Überzeugungen jederzeit ein. Und sie ist vor allem sehr mutig – alles Dinge, die auch ich für mich gerne beanspruchen würde.“