Prinz Harry "in den nächsten 24 Stunden" zurück in Großbritannien?

Die Enthüllung einer neuen Statue zu Ehren der verstorbenen Prinzessin Diana findet zwar erst am 1. Juli in London statt, britische Medien wollen sich aber sicher sein, dass Prinz Harry bereits "in den nächsten 24 Stunden" in Großbritannien ankommt oder sich gar bereits in seiner Heimat aufhält. Harry lebt mittlerweile mit seiner Frau Herzogin Meghan und den zwei gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien.

Wie unter anderem die Zeitung Metro berichtet, muss Harry sich bei seiner Rückkehr aufgrund der Covid-Regeln bis zu zehn Tage lang selbst isolieren. Es ist das erste Mal, dass der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, seit der Beerdigung von Prinz Philip am 17. April nach Großbritannien reist. Spätestens am 25. Juni soll Harry in jedem Fall ankommen, um sich an alle Fristen für aus den USA Einreisende halten zu können.

Versöhnung in Sicht?

Die Quarantäne soll er in Frogmore Cottage verbringen - in jenem Anwesen, in dem Harry und Meghan vor ihrem Wegzug gelebt hatten. Während dieser Zeit darf er sich nicht mit anderen Familienmitgliedern treffen. Die Boulevardpresse spekuliert indes fleißig, ob es inzwischen zu einer Versöhnung zwischen dem abtrünnigen Prinzen und seiner Familie gekommen ist.