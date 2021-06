Nur das Beste für ihr Kind: Prinzessin Beatrice eifert Herzogin Kate nach

Auch der Umzug in ein größeres Heim steht an: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Beatrice und ihr Mann ein Anwesen in Oxfordshire besichtigt haben sollen, das ihnen als neuer Familienwohnsitz dienen soll. Bisher wohnten Williams und Harrys Cousine und ihr Mann in einer Vier-Zimmer-Wohnung in St. James’s Palace. Sie sollen aber mit einer wesentlich größeren, 3,5 Millionen Euro-Villa liebäugeln, in der ihr Kind nach der Geburt aufwachsen soll.