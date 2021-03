Prinzessin Eugenie gibt neuen Einblick in ihr Familienglück

Am 14. März, an dem in Großbritannien der Muttertag gefeiert wird, hatte Prinzessin Eugenie zudem einen Schnappschuss veröffentlicht, auf dem ihr Sohn auf einer Decke in der Wiese liegt.

"Ich bin so aufgeregt, Augusts Mutter zu sein, und wie Sie sehen, genieße ich meinen ersten Muttertag", schrieb die stolze Mama.

Dem Muttertags-Posting fügte die Queen-Enkelin außerdem ein altes Foto bei, auf dem ihre Mutter Sarah Ferguson sie als Baby im Arm hält. "Ich feiere auch meine schöne Mumma mit diesem Bild von uns vom März 1990. Du hast mir so viel beigebracht", bedankte sie sich bei ihrer Mama. ⁣