Gedämpfter Ton im Palast: Prinzessin Eugenie feiert 31. Geburtstag

"Wir alle haben uns von dem Einfallsreichtum inspirieren lassen, den wir erlebt haben, sind dankbar für die Hingabe, die so viele gezeigt haben, und unbeschreiblich bewegt von den Opfern, die wir gesehen haben", sagte Charles in einer Videobotschaft. Der älteste Sohn des Königspaares ist Schirmherr der Hospiz-Organisation Marie Curie, die zu einer Gedenkminute für die Opfer der Pandemie aufgerufen hat. "Was auch immer unser Glaube oder unsere Philosophie sein mag, so lassen Sie uns einen Moment Zeit nehmen, um an diejenigen zu denken, die ihr Leben verloren haben, um für ihr Leben zu danken und um den unaussprechlichen Schmerz des Abschieds anzuerkennen", sagte Charles.