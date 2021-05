Prinzessin Beatrice: Retourkutsche für Meghan und Harry?

Meghan und Harry trauten sich am 19. Mai 2018 in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Auch Eugenie und ihr Mann hatten Schloss Windsor als Hochzeitslocation auserkoren. Aufgrund der Thronfolge habe Harry gegenüber seiner Cousine jedoch den Vorteil gehabt, weswegen sich Eugenie gedulden musste. Sie heiratete erst am 12. Oktober.

Kurz nach Eugenies Hochzeit ließen Sussexes Babybombe platzen

Doch auch ihr großer Tag wurde Eugenie von den Sussexes vermasselt. Immerhin ließen Meghan und Harry nur wenige Tage nach der Trauung der Queen-Enkelin verkünden, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten: Nach hartnäckigen Spekulationen bestätigte der Kensington-Palast am 15. Oktober auf Twitter, dass Herzogin Meghan schwanger sei.

Obwohl zwischen Prinzessin Eugenie und Prinz Harry offiziell eine enge Verbindung bestehen soll, habe Eugenie darunter sehr gelitten. Einem Insider zufolge soll ja bereits das geringe Interesse an ihrer Hochzeit ein äußerst wunder Punkt für die 31-Jährige gewesen sein. Aus dem Palast drangen sogar Gerüchte, dass die Prinzessin mit ihrer royalen Hochzeit die Trauung von Harry und Meghan zu übertrumpfen versuchte.

Auch Eugenies Mutter dürfte den Zeitpunkt von Meghans und Harrys Baby-Ankündigung als Affront aufgefasst haben. Anstatt den Sussexes zu den Babynews zu gratulieren, postete "Fergie" nur eine halbe Stunde nach der Verkündung von Meghans Schwangerschaft eine Reihe an Hochzeitsfotos ihrer Tochter. "Ich bin so stolz auf Eugenie und Jack", schrieb sie auf ihrem Instagramaccount - wohl, um das Interesse an Eugenie aufrecht zu erhalten.