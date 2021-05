Neue Regel: Prinzessin Beatrice schreibt royale Geschichte

Seit Jahrhunderten ist die Aufzeichnung einer königlichen Hochzeit ein wertvolles Dokument, das als Quelle von Bedeutung angesehen wird. Die Heiratsurkunde von Prinzessin Beatrice ist jetzt die letzte ihrer Art.

Denn am 4. Mai 2021 erfuhr das Ehegesetz in England und Wales seine größte Änderung seit Einführung des Registrierungsgesetzes im Jahr 1837 in den ersten Monaten der Regierungszeit von Königin Victoria. Das traditionelle Register, in dem Ehen registriert wurden, ist verschwunden und wird durch eine elektronische Datenbank ersetzt.

Urkunden, die bisher am Tag der Eheschließung handgeschrieben wurden, werden künftig in gedruckter Form angefertigt und in den Tagen nach dem Jawort per Post verschickt.

Bis zum 3. Mai 2021 war es zudem nicht vorgesehen, dass Mütter in der Akte erwähnt werden. Jetzt können bis zu vier Eltern pro Person zu einem Heiratseintrag hinzugefügt werden, sodass auch Stiefeltern anerkannt werden.