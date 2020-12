Epstein-Skandal: Lässt ausgerechnet Beatrice Prinz Andrews Alibi platzen?

Die britische Daily Mail will nun aber Investigationen eingeleitet haben, die das Alibi des Royals ins Wanken bringen könnten. Und ausgerechnet Andrews Tochter Beatrice könnte dieses gefährden. Das britische Blatt behauptet in Berufung auf eine angeblich "einwandfreie Quelle", dass die Tochter von Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Fergusson "überhaupt keine Erinnerung" an besagte Pizza-Party oder ihren Vater habe, der sie an jenem Tag abgeholt haben soll. Sie soll angegeben haben, als Schulmädchen "beliebig viele" Mahlzeiten in besagtem Pizza-Lokal zu sich genommen zu haben, könne sich aber 20 Jahre nach dem Ereignis nicht an jede einzelne erinnern. Dadurch sei Beatrice nicht qualifiziert, ihren Vater zu unterstützen.

Die vermeintliche Aussage der 32-Jährigen wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Auch woher die Daily Mail die brisante Information über Beatrice erhalten haben soll und wie glaubhaft die Quelle tatsächlich ist, ist unbekannt.

Eltern bestätigen Andrews Aussage

Die Daily Mail will aber auch eine Erklärung von den Eltern des Mädchens erhalten haben, das die Pizza-Party veranstaltet haben sollen. Die Familie sei bestrebt, den Yorks zu helfen. Aber während sie sagten, dass Beatrice an ihrer Party teilgenommen habe, hätten sie weder Bilder noch eine Erinnerung an das Ereignis.