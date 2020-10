Neues Hochzeitsfoto zeigt Prinzessin Beatrice und Edoardo im besonders intimen Moment

Mit coronabedingter Verspätung gaben sich die britische Prinzesssin Beatrice und ihr Partner Edoardo Mapelli Mozzi am 17. Juli das Jawort. Die Zeremonie in einer Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor fand im kleinen Rahmen statt, viele Details über Gäste und Ablauf ihres "schönsten Tages" sind bislang nicht durchgesickert. Nun ist es Brautmutter Sarah Ferguson, die Royal-Fans einen zusätzlichen Einblick in die Hochzeit ihrer Tochter gewährt. Alljene, die ihr per Post gratulierten, bekamen von "Fergie" eine Dankeskarte mit bislang ungesehenen Fotos des Paares retour geschickt.