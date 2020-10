Peinliche Aktion: Ed Sheerans Manager lässt Prinzessin Beatrice öffentlich auffliegen

Der Sänger und sein Manager hatten Prinzessin Beatrice im Zusammenhang mit dem Vorfall bisher nie namentlich erwähnt. Über den Grund der Verletzung wurde erstmals 2017 spekuliert. Damals berichtete die britische Sun, dass Sheeran die Verletzung keiner Geringeren als Beatrice zu verdanken habe.

James Blunt versuchte daraufin, Beatrice sogar in Schutz zu nehmen, als er 2017 gegenüber dem Shortlist Magazine behauptete: "Ed war betrunken, er hat herumgealbert und sich selbst geschnitten", sagte Blunt damals. "Es war peinlich."

Auf den Bericht der Sun angesprochen, deutete Sheeran selbst in der Graham Norton Show an: "Ich kann nicht darüber sprechen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es tue."