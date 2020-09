Ed Sheeran erstmals Papa geworden: Der ungewöhnliche Name seiner Baby-Tochter

Ungewöhnlicher Name

Auch den Namen seiner Tochter hat Ed Sheeran bekannt gegeben. "Lyra Antarctica Seaborn Sheeran" - so der ungewöhnliche Name des Mädchens - sei ein "gesundes" Baby, so der Sänger, der wegen der Geburt seines Kindes völlig aus dem Häuschen ist. "Wir sind total in sie verliebt. Sowohl der Mama als auch dem Baby geht es großartig und wir sind hier auf Wolke sieben", schreibt er.

Er hoffe allerdings, dass die Privatsphäre der kleinen Familie respektiert werde und kündigt eine verlängerte Pause vom Showbiz an: "Viel Liebe und ich werde euch sehen, wenn es Zeit ist, zurückzukommen."

Ed Sheeran und Cherry Seaborn hatten sich 2019 das Jawort gegeben. Die Hochzeit des Paares fand ohne dem Beisein der Presse in privatem Rahmen ab.