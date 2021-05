Sarah Ferguson: Unterstützung für Herzogin Meghan

Nicht viele Royals haben sich seit ihrem Rücktritt aus dem Königshaus wohlwollend über Herzogin Meghan geäußert. Das Verhältnis der Sussexes zu Prinz Charles und dem Herzopgaar von Cambridge gilt als angespannt. Die Kluft soll durch Meghans und Harrys Oprah-Interview zudem noch tiefer geworden sein.

Prinzessin Eugenie, die jüngste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, soll mittlerweile das einzige Mitglied der Royal Family sein, zu dem Meghan noch Kontakt hat.

Sarah Ferguson lobt Meghans Kinderbuch

Doch auch Eugenies Mama, die Herzogin von York, hält der ehemaligen Schauspielerin die Stange. Nachdem bereits Prinz Harry eine enge Freundschaft zu seiner Cousine, Eugenie, verband, scheinen sich auch Meghan und Sarah Ferguson angenähert haben. Als Harry anfing, Meghan zu treffen und sie seiner Großmutter, der Königin, vorstellte, war es Sarah, die sie unter ihre Fittiche nahm und der ehemaligen Schauspielerin ihren typischen tiefen Knicks beibrachte.

Nachdem die Herzogin von Sussex ihr Kinderbuch "The Bench" angekündigt hat, wurde sie von "Fergie" in hohen Tönen gelobt.

Meghans Buch erzählt vom engen Band zwischen Vater und Sohn - gesehen durch die Augen einer Mutter. Inspiriert wurde sie von ihrem Ehemann Harry und ihrem Sohn Archie, so die Herzogin von Sussex in einer Mitteilung über ihr Kinderbuch, das am 8. Juni erscheinen soll.