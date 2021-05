Herzogin Kate: Wie echt ist dieses Lächeln?

Und auch in Zukunft wird Kate eine wichtige Rolle übernehmen. Nach Prinz Philips Tod würdigte William seinen Großvater in einem Posting auf Instagram und betonte, er und seine Frau würden die Königin in den kommenden Jahren bestmöglich unterstützen.

Strahlendes Aushängeschild der "Firma"

Als künftige Königsgemahlin übernimmt Kate schon jetzt Verantwortung - und fungiert als strahlendes Aushängeschild der "Firma".

In den vergangenen Tagen nahmen William und Kate gleich mehrere offizielle Verpflichtungen wahr. Bei all ihren Auftritten ging vor allem sie in die Charme-Offensive.