Fröhlich wie nie: Herzogin Kate erleidet Lachkrampf beim Golfspielen

Genrell präsentierte sich die Herzogin von Cambridge bei ihrem jüngsten Termin von ihrer zugänglichen Seite. Die 39-Jährige strahlte in einer Tour. Ob auf dem Rasen oder beim Plaudern mit den Anwesenden, Kate kam aus dem Lächeln gar nicht mehr raus.

Lässig begrüßte sie die Leute mit einem Ellbogengruß, als das Paar später an einem Kunsthandwerkstisch Platz nahm. Hier unterhielt sich Prinz William mit Evan und Lee, die beide mit dem "Duke of Edinburgh Gold Award" ausgezeichnet wurden - ein Projekt, welches von Prinz Philip, der am 9. April im Alter von 99 Jahren starb, unterstützt wurde.

William erzählte den beiden Goldpreisgewinnern: "Weißt du, dass er mein Großvater war? Leider ist er vor ein paar Wochen gestorben. Er hätte sich so gefreut, dass ihr eure Auszeichnungen bekommen habt."