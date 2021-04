Herzogin Kate ganz bodenständig beim Traktorfahren

Bei ihrem Bauernhof-Besuch in der Ortschaft Little Stainton in der Grafschaft Durham im Nordosten Englands am heutigen Dienstag entschieden sich die Cambridges für entspannte Outfits. Prinz William zeigte sich in Jeans und grüner Steppjacke. Herzogin Kate griff zu ihrer altbewährten Khaki-Jacke und ihren Lieblingsstiefeln, die ihr schon seit 17 Jahren einen treuen Dienst erweisen.

Willam und Kate besuchen Bauernhof

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge, die mit ihren Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (3) in den vergangenen Monten aufgrund des Lockdowns viel Zeit in ihrem Haus in Anmer Hall in Norfolk verbracht hatten, schienen bei ihrem Besuch auf einer Farm ganz in ihrem Element.