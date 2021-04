Carole Middleton: Wie sie ihre royalen Enkelkinder zu Gartenarbeit motiviert

Für sie ist es wichtig, mit ihren Enkelkindern so oft wie möglich etwas an der frischen Luft zu unternehmen. "Es ist wichtig, dass Kinder die Natur schätzen", so Catherines Mutter. Dabei spiele es keine Rolle, ob sich ihre Enkel schmutzig machen. "Ein Teil davon ist, dass sie ein bisschen matschig werden", gab sie scherzend zu.