Einziges Mitglied der Königsfamilie, zu dem Meghan noch Kontakt hat

Die Herzogin von Sussex und die Enkelin der Königin pflegen Berichten zufolge trotz "Megxit" eine enge Freundschaft. Trotz kursierenden Gerüchten um eine angebliche Rivalität zwischen den beiden Frauen sollen Meghan und Eugenie enge Vertraute geworden sein.

Was die beiden besonders zusammengeschweißt haben soll, sei das Mamasein. Eugenie ist im Februar dieses Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Herzogin Meghan gab am Valentinstag bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten. Ihre Schwangerschaften hätten Meghan und Eugenie einander noch näher gebracht, behauptet eine palastnahe Quelle gegenüber Us Weekly.