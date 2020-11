Sarah Ferguson: Offene Worte über Essstörung

Sarah Fergusson über jahrelanges Frustessen

"Ich fing im Internat mit dem Frustessen an, und ich häufte die Kilos an, nur um große Anstrengungen zu unternehmen, um diese zu verlieren - dann nahm ich wieder zu. Ich fand Trost in Würstchen und Ei-Mayonnaise-Sandwiches. Es war ein Muster, das sich in meinem Erwachsenenleben fortsetzte", schreibt "Fergie".

Aus Frust über ihr Übergewicht habe die Herzogin von York dann nur noch mehr gegessen.

"Wenn mein Mann auf See war, aß ich umso mehr und nahm zu", so die Ex-Frau von Prinz Andrew.

Essen sei zu ihrem "Freund" geworden und "jedes Mal, wenn es schwierig wurde, fand ich meine Lösung", so die 61-Jährige.

"Sie nannten mit Duchess of Pork"

Besonders schlimm sei die Berichterstattung der britischen Yellowpress über sie gewesen. Man habe ihr sogar einen gemeinen Spitznamen verpasst.