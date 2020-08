Sarah Ferguson: Beide Schwiegersöhne kehren ihr den Rücken

Ihre beiden Schwiegersöhne setzte Ferguson als Unternehmensleiter ein. Nun wird jedoch bekannt, dass sowohl Prinzessin Eugenies Ehemann Brooksbank als auch Beatrice' neu angetrauter Gatte Edo Mapelli Mozzi ihre Jobs bei Rumpel Water Ltd inzwischen gekündigt haben. Lange waren die beiden also nicht für ihre Schwiegermutter tätig. Wie unter anderem Express berichtet, haben die beiden ihre Ämter am 13. Juli niedergelegt.