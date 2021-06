Prinz Harry vor Enthüllung von Diana-Statue in London eingetroffen

Knapp eine Woche vor der Enthüllung einer neuen Statue für seine Mutter Prinzessin Diana ist Prinz Harry (36) in Großbritannien eingetroffen. Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) sei sicher in seiner britischen Residenz Frogmore Cottage auf Schloss Windsor angekommen, sagte seine Sprecherin am Freitag. Dort werde er nun seine vorgeschriebene Corona-Quarantäne verbringen.

Eigentlich muss Harry, der aus seinem Wohnort in Kalifornien angereist ist, für zehn Tage in Selbstisolation. Allerdings darf er die Quarantäne - wie jeder andere auch - nach fünf Tagen beenden, wenn er negativ auf das Coronavirus getestet wird.