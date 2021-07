Sichtlich erschlankt: Erstes Foto von Charlène seit Erkankung

Zum ersten Mal, seit bekannt wurde, dass Charlène an einer HNO-Infektion erkrankt ist und sich mehreren Eingriffen unterziehen musste, hat sich die Fürstin von Monaco mit aktuellen Fotos von sich auf Instagram gemeldet. Aktuell befindet sich Alberts Frau noch in Südafrika. Sie war im März in ihre Heimat gereist und ist seitdem nicht an den Fürstenhof zurückgekommen.

Fürstin Charlène: Neue Bilder aus Südafrika

Auf mehreren Bildern ist zu sehen, wie die Ehefrau von Fürst Albert mit ihren Kindern Jaques und Gabriella per Video-Call telefoniert. "Verbringe Zeit mit Jacqui und Bella", schrieb die 43-Jährige unter die Aufnahmen. "Decken für die Kinderkrippe nebenan basteln. Wünscht mir Glück", fügte sie hinzu. Auf vier der Fotos ist die ehemalige Profischwimmerin an einem langen Tisch zu sehen, auf dem Stoffe liegen. Auch eine Nähmaschine ist auf einem der Bilder zu sehen. Offenbar versucht die Fürstin Monaco, sich in ihrer Zeit in Südafrika kreativ und karitativ zu beschäftigen.