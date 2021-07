Lebenszeichen aus Südafrika: Charlène postet Video von Hochzeitstag

Ihren 10. Hochzeitstag am 1. Juli haben Fürst Albert und Charléne von Monaco getrennt verbracht, da sich Charlène aktuell noch in Südafrika befindet. Im März war sie in ihre Heimat gereist und konnte bis jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Monaco zurückkehren - wie der Palast bekannt gab, nachdem Spekulationen um die Abwesenheit der ehemaligen Profischwimmerin am Fürstenhof laut geworden waren.

Charlène feiert ihre Ehe auf Instagram

Am 1. Juli 2011 hatte Fürst Albert II. die bürgerliche Charlène standesamtlich geheiratet. Am Tag darauf fand die kirchliche Trauung des Paares statt, das im Dezember 2014 Zwillinge bekommen hat. Zehn Jahre nach ihrer kirchlichen Trauung hat die Fürstin von Monaco auf ihrem offiziellen Instagram-Account nun ein Video veröffentlicht, das einen Zusammenschnitt der schönsten Momente ihrer Hochzeit zeigt. Dazu gab's ein Herzerl-Emoji.