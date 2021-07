Auch Fürst Alberts Schwester Caroline von Monaco kommt in dem Buch zu Wort. Sie deutet an, dass das Paar vor seiner Hochzeit mit viel Druck von außen zu kämpfen hatte.

Caroline verriet, dass sie sich während der Hochzeitsvorbereitungen von Charlène und Albert für die Wünsche des Brautpaares eingesetzt hatte.

"Jeder wollte ein Mitspracherecht bei der Hochzeit", berichtet sie. " Albert und Charlène wollten von niemandem die Gefühle verletzen und einfach 'nein' sagen. Also hatten wir Treffen, bei denen ich sagte, okay, ich werde diese Person finden und ihr sagen, dass es so nicht funktioniert. Auf diese Weise bleibt ihr die Netten und ich werde die Böse spielen."

Fürst Albert indes plauderte über den Antrag aus dem Nähkästchen: "Der Moment an sich war nicht so romantisch, wie man denken könnte", so der Monegasse. "Wir waren in Charlènes Apartment. Ich saß auf der Ecke des Betts, sie war dabei, sich fürs Ausgehen fertigzumachen. 'Bevor du gehst, muss ich dich etwas fragen', habe ich gesagt. Das war's."